Elizabeth de Cuba nieuw Cft-lid

Elizabeth de Cuba is voorgedragen als lid van het Cft. De Rijksministerraad is vandaag daarmee akkoord gegaan. Zij volgt per 1 oktober Gregory Damoen op als lid namens Curaçao. De Cuba is geboren en getogen op Aruba en is sinds 2010 woonachtig op Curaçao. Na het afronden van de Masteropleiding Economics & Business aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de opleiding tot registeraccountant, heeft ze enkele jaren in de functie van audit manager gewerkt bij de assurance afdeling van EY Dutch Caribbean. Daar heeft ze lokale en internationale cliënten bediend, waaronder diverse financiële instellingen. Momenteel heeft zij een eigen bureau dat gespecialiseerd is in Accounting, Auditing en Finance.

Loopbaan

Van 2017 tot 2022 werkte De Cuba in de Professional Practice Group van EY Caribbean. Hierin was ze medeverantwoordelijk voor onder andere het kwaliteitsmanagement. In deze hoedanigheid heeft zij nauw samengewerkt met accountants in onder meer Trinidad & Tobago, Jamaica, Barbados, Saint Lucia en Suriname. Daarnaast doceerde De Cuba van 2018 tot 2020 het vak Auditing aan de University of Curaçao voor studenten die de masteropleiding Accountancy & Controlling volgden.

Vertrekkend lid Gregory Damoen is vanaf 2017 gedurende twee termijnen het lid op voordracht van Curaçao is geweest. Cft-voorzitter Lidewijde Ongering ziet uit naar de samenwerking met Elizabeth de Cuba. ”Zij heeft een stevige inhoudelijke achtergrond. Dat is zeer welkom.”

Het Cft bestaat naast voorzitter Lidewijde Ongering uit Hans Hoogervorst (lid op voordracht van Nederland) en Julisa Frans (lid op voordracht van Sint Maarten). Het Cft zal voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling in oktober Curaçao en Sint Maarten bezoeken.