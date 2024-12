Komende zaterdag houdt Fundashon Kòrsou Na Kaminda Pa Libertat een lezing bij de ICUC, met als titel: 70 jaar Statuut, een kompromis vastgeroest in de tijd. Spreker is Disraël Orphelin, vicevoorzitter van de stichting, waarvan de vertaling luidt: Curaçao op weg naar vrijheid. Op 15 december is het 70 jaar geleden dat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden werd ondertekend. Deze week zijn er veel herdenkingsmomenten gepland. Drs. Orphelin zal in zijn lezing kritisch ingaan op de mogelijkheden die het Statuut bood, maar die volgens hem geen enkele regering ooit heeft toegepast.

De lezing begint om 9 uur ’s ochtends en duurt tot 12 uur ’s middags. De toegang is gratis. Maar de stichting benadrukt dat de ICUC-zaal plaats biedt aan maximaal 60 personen.