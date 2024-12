Bonaire geeft kinderen een cadeaubon

Met het oog op de feestdagen krijgen op Bonaire alle kinderen tussen de nul en drie jaar en alle leerlingen van de basisschool een cadeaubon van de lokale overheid. De cadeaubon past bij het plan van de overheid om in de toekomst een kindpas te introduceren. Gezinnen met een laag inkomen die in 2024 van het Openbaar Lichaam Bonaire financiële hulp kregen, kunnen daarnaast voor één keer een voedselbon krijgen. Dat is vandaag beklend gemaakt. De voedselbon is bedoeld als een extraatje voor hen. De cadeaubonnen en voedselbonnen worden van 12 december tot en met 18 december uitgereikt.

De cadeaubonnen voor kinderen van 0-3 jaar en de voedselbonnen kunnen bij Avanti, Cocari en Jong Bonaire worden opgehaald. De cadeaubonnen voor kinderen van de basisschool worden door de schoolleiding op school uitgedeeld.