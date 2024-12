Parlement druk bezig met eigen radiostation

Het parlement van Curaçao is begonnen met concrete stappen om een eigen radiostation te realiseren. Dat heeft minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas gisteren tijdens een vergadering in het parlement gezegd. Volgens Pisas is er een bedrag van 175.000 gulden gereserveerd in de begroting om de kosten van radio-uitzendingen te dekken. Al lange tijd overweegt het parlement de mogelijkheid om openbare vergaderingen uit te zenden. Momenteel is er een overeenkomst met radiozender DirectLive die de uitzending van alle openbare vergaderingen en die van de centrale commissie verzorgt. Daarnaast maakt het parlement gebruik van digitale streamingdiensten. Met een eigen radiostation zou het parlement meer kunnen bijdragen aan de educatie van het volk, zo is het idee.

In zijn antwoord verklaarde de premier dat het systeem van ‘web streaming’ en digitale archieven gehandhaafd blijft naast de radio-uitzendingen. Web streaming maakt het mogelijk om audio-visuele vergaderingen uit het verleden te volgen. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van het publiek de vergaderingen via de radiofrequentie volgt. Het parlement betaalt jaarlijks een bedrag van circa 175.000 gulden voor radio-uitzendingen. Echter, volgens een financiële analyse zouden er initiële kosten zijn om het project van een eigen radiostation te starten. Deze kosten variëren tussen 35.000 en 50.000 gulden voor de eerste twee jaren, waarna deze aanzienlijk zouden dalen. De operationele kosten worden geschat op ongeveer 7.000 gulden per maand, wat minder is dan de huidige uitgaven.