70 kinderen aan boord van Carnival Celebration

70 leerlingen mochten afgelopen week de Carnival Celebration op. Havenautoriteit CPA regelde in samenwerking met de cruisemaatschappij de excursie. De jongeren leerden over het reilen en zeilen aan boord van het cruiseschip. De rondleiding eindigde met een lunch. Ook Onderwijsminister Van Heydoorn was erbij. CPA en Carnival Corporation willen op deze manier de betrokkenheid van de gemeenschap bij de cruisewereld bevorderen. Er zullen meer initiatieven komen om bewoners in contact te brengen met deze maritieme sector.