Geen burgerparticipatie bij ontwerp Caribische gulden

De Centrale Bank doet nog geen uitspraak over het ontwerp van wat er op de Caribische gulden bankbiljetten komt te staan. Ook schrijft de toezichthouder van de financiële sector geen ontwerpwedstrijd uit. Een en ander om te voorkomen dat vervalsers tegelijk met introductie van de nieuwe munteenheid nep geld in omloop zullen brengen. Dat zei de CBCS-delegatie afgelopen week in de Staten. Omdat het publiek bij de introductie nog moet wennen aan de Caribische gulden, is de kans groot dat valse bankbiljetten moeilijk te herkennen zijn. Het ontwerp zal bij de lancering in het derde kwartaal van 2024 worden getoond.