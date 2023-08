Yves Cooper leidt rebranding TeleCuraçao

TeleCuraçao slaat een nieuwe weg in. Journalist Yves Cooper is aangetrokken om de rebranding van het tv-station te doen. TeleCuraçao moet een soort CNN worden waarbij nieuws centraal staat. Dat is vanmorgen aangekondigd door de verantwoordelijke minister Charles Cooper op Radio MAS. Het is de afgelopen maanden onrustig bij de nationale tv-zender. Uit forensisch onderzoek blijkt dat er onregelmatigheden plaatsvonden bij het bedrijf. Daardoor moest directeur Hugo Lew Jen Tai het veld ruimen. TeleCuraçao is een proces gestart om zijn contract te ontbinden. Zijn eerdere ontslag op staande voet is ingetrokken.

Luister: Yves Cooper deelde zijn plannen tijdens Reer In Het Verkeer.