Het Little League Team van Curaçao heeft vandaag Venezuela verslagen. De honkballers wonnen met 2-1 in Williamsport. De Curaçaose jongens moeten woensdag weer spelen. De tegenstander is pas later bekend. Het Little League toernooi duurt tot en met zondag. Curaçao speelt in het internationale kampioenschap. De winnaar daarvan strijdt vervolgens tegen de Amerikaanse winnaar om de wereldtitel.