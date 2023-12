700 rode neuzen bij Cliniclowns-loop

Het was een vrolijke benefietloop afgelopen zaterdagavond: zo’n 700 mensen liepen met rode clownsneus mee met de Red Nose Walk van de Cliniclowns. Die ging vanaf het Waaigat door Punda en Otrobanda en was bedoeld om geld op te halen voor de Cliniclowns. De Cliniclowns bezoeken zieke kinderen maar ook ouderen in tehuizen om ze een lichtpuntje te bezorgen. Hoeveel geld er is opgehaald, heeft de organisatie nog niet bekend gemaakt.