Juwelierszaak in Punda (weer) overvallen

Juwelier Milano op de Breedestraat in Punda is afgelopen zaterdagochtend overvallen. De overval had opvallend veel gelijkenissen met die in september op dezelfde zaak. Twee mannen in het zwart gekleed, kwamen aan op een scooter, renden naar binnen en sloegen vitrines stuk. Een verschil: dit keer wisten de daders wel te ontkomen. De politie kwam direct in actie, hield een man aan in Scharloo, die al snel kon aantonen dat hij er weinig mee te maken had. Wel werd in de buurt van Berg Altena een zwart kledingstuk gevonden, vermoedelijk tijdens hun vlucht weggegooid door een van de overvallers