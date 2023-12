“Geen Curaçaos standpunt bij grensconflict Venezuela-Guyana”

De Curaçaose regering neemt nog geen standpunt in bij het grensconflict tussen Venezuela en Guyana. Dat zegt premier Pisas in het Antilliaans Dagblad vandaag. In Venezuela gaan geluiden op om tweederde van hun buurland Guyana in te lijven, omdat in de 19e eeuw onterechte grenslijnen zouden zijn getrokken. Internationaal en ook in Nederland wordt die mogelijke inval al veroordeeld. Curaçao slaat een mildere toon aan dan de rest van het Koninkrijk omdat Venezuela als buurland een belangrijke partner voor ons is.