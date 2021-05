Na twee dagen met nul positieve coronatests, kent Curaçao vandaag acht nieuwe besmettingen. In totaal zijn 746 mensen getest. Eén persoon is op de intensive care van het ziekenhuis overleden. In totaal liggen nu nog 23 mensen in het CMC, waarvan 18 op de IC.

46 personen zijn weer gezond verklaard, waardoor het aantal geregistreerde actieve cases is gedaald naar onder de honderd: 74.