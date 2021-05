Pleziervaart weer toegestaan

Het is sinds gisteren weer toegestaan om recreatief te varen. De versoepeling werd niet genoemd op de persconferentie, maar stond wel in de ministeriële bepaling die gisteren werd gepubliceerd. Vaartuigen mogen tussen 04.30 uur en 20.00 uur op zee zijn. De kapitein en de opvarenden moeten zich wel houden aan bepaalde richtlijnen. Zo moet bij charterboten een registratie van de bezoekers worden doorgegeven. Ook is slechts vijftig procent van het maximumaantal(waarvoor het vaartuig gekeurd is) toegestaan met een maximum van vijfentwintig personen.

Op privéboten zijn er maximaal vier personen aan boord toegestaan, tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden. Ook mogen er maximaal twee vaartuigen naast elkaar aanmeren en is samenscholing op pieren, vloten of floaties niet toegestaan. Bij het varen naar Klein Curaçao moet dit worden gemeld aan Fort Nassau via VHF-kanaal 12 of via telefoonnummer 461-4581.