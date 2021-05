Alweer geen nieuwe besmettingen

Ook vandaag meldt de overheid geen nieuwe coronabesmettingen op Curaçao. Van de 699 afgenomen tests bleek geen enkele positief. In de afgelopen 24 is er ook niemand overleden aan het virus. Daarnaast zijn er weer 14 personen genezen verklaard, waardoor het totaal aantal actieve besmettingen daalt naar 113. Ook het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis neemt verder af: twee personen konden het ziekenhuis verlaten. Er liggen nu nog 27 coronapatiënten in het CMC, waarvan 19 op de IC.