80 miljoen euro voor versterking economisch fundament Caribische eilanden

Het Nederlandse kabinet stelt 80 miljoen euro beschikbaar voor projecten die moeten bijdragen aan de versterking van het economisch fundament en het vergroten van de zelfredzaamheid van de Caribische eilanden. Hiermee wordt onder meer de bouw van een nieuwe haven op Saba gerealiseerd en de infrastructuur op Bonaire verbeterd. Om te zorgen dat Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba op termijn minder afhankelijk zijn van import van voedsel uit het buitenland, stelt het kabinet daarnaast 24 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het vergroten van de voedselzekerheid.

Voor de bouw van een nieuwe, orkaan- en toekomstbestendige haven op Saba is in 2025 en 2026 in totaal 40 miljoen euro beschikbaar. Voor het verbeteren van het wegennetwerk van Bonaire, maakt het kabinet 16 miljoen euro vrij. Beide projecten dragen bij aan economische zelfredzaamheid en geven een impuls aan belangrijke sectoren zoals het toerisme. Naast deze genoemde projecten, richt het kabinet zich op solide overheidsfinanciën en goed bestuur, omdat deze duurzaam bijdragen aan economische zelfredzaamheid.