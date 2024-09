Ondersteuning bij grenstoezicht en aanpak criminaliteit

Om de veiligheid en de rechtstaat te waarborgen, ondersteunt het Nederlandse kabinet Aruba, Curaçao en Sint Maarten met investeringen in detentie, versterken van het grenstoezicht en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hier is in 2025 in totaal 70 miljoen euro mee gemoeid. Dat staat te lezen in de begroting van Koninkrijksrelaties voor komend jaar. Vandaag was het in Nederland Prinsjesdag en werd de Troonrede uitgesproken door Koning Willem-Alexander. Daarmee werden de plannen voor het kabinet-Schoof bekend gemaakt. Tegelijkertijd werden alle begrotingen gepresenteerd.

In de begroting Koninkrijksrelaties is enerzijds sprake van bezuinigen en het verminderen van subsidies voor de eilanden. Tegelijkertijd is er meer geld voor projecten en versterkt het kabinet de bestaanszekerheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zo maakt het kabinet-Schoof structureel 2 miljoen euro vrij waarmee de eilandelijke dienstverlening op terrein van armoede en schulden wordt verstevigd. Verder komt er structureel 1 miljoen euro voor schoolmaaltijden.