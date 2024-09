Eerste vissersbootje sinds vijf jaar weer toegelaten

Voor het eerst in vijf jaar heeft ons eiland weer een vissersboot uit Venezuela mogen verwelkomen met verse vis. Het bootje Ma Ma Ana komt uit de plaats Las Velas en heeft ruim 7200 kilo vis aan boord. Het is voor het eerst sinds de sluiting van de grenzen tussen Curacao en Venezuela in 2019 dat er weer een barkje met zeedieren uit ons buureiland komt. Sinds vorig jaar is het wel weer gebruikelijk dat bootjes met groente en fruit uit Venezuela hier komen, ook is er weer vliegverkeer. Maar de invoer van vis werd lang tegen gehouden.

Het bootje ligt aan de Sha Caprileskade en was vandaag na aankomst vooral bezig met het regelen van de douane papieren.