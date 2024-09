CASHA kijkt terug op goede bezetting in zomermaanden

CASHA, de organisatie voor appartementen en kleine hotels, heeft vandaag laten weten blij te zijn met het totale bezettingspercentage van de accommodaties die bij de organisatie zijn aangesloten in de afgelopen zomermaanden. Die is gestegen naar 85%. Dit bevestigt volgens CASHA de voortdurende groei sinds juni en juli, met optimistische vooruitzichten voor de rest van het jaar. Op het gebied van autoverhuur is het bezettingscijfer gestegen naar 80%, Daarmee wordt volgens de organisatie opnieuw bevestigd dat de vraag naar huurauto’s op het eiland groot is.

De organisatie heeft op de eigen website een boekingsplatform opgestart. Vanaf eind van de maand zal deze volledig functioneren. Daarmee kunnen gasten direct bij de ondernemers boeken, zonder de hoge commissies van andere platforms. Naast accommodatieboekingen kunnen toeristen er ook terecht voor het reserveren van huurauto’s, duiklessen, tours, en meer.