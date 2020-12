82 Geregistreerde besmettingen op Curaçao

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen dat gisteren door de overheid naar buiten werd gebracht bedroeg 82. Dat aantal is beduidend minder dan in de afgelopen dagen. Maar volgens de overheid waren bij het bekend maken van de cijfers nog niet alle resultaten binnen. Zo was niet duidelijk hoeveel besmettingen één laboratorium gisteren heeft geregistreerd. Het totaal aantal actieve besmettingen is inmiddels wel gestegen tot 1488. Twaalf mensen liggen in het ziekenhuis, waarvan twee op de intensive care.