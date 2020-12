‘Regering doet te weinig aan bestrijding HIV/AIDS’

De Curaçaose regering faalt in haar haar bestrijding van HIV/AIDS. Dat zegt Mario Kleinmoedig van de organisatie CuraPlus, zo schrijft de Amigoe. CuraPlus komt op voor HIV-patiënten op Curaçao en hun belangen. Afgelopen dinsdag was het World AIDS Day. Op die dag hield de organisatie een virtuele conferentie. Daarin kwam naar voren dat praten over HIV nog steeds een taboe is op Curaçao. Ook is er geen effectief overheidsbeleid om de ziekte te bestrijden of de bestrijding ervan te beneersen. CuraPlus wil binnenkort conclusies en aanbevelingen overhandigen aan de minister van Gezondheid om het HIV en AIDS- beleid te verbeteren.

Aan de virtuele conferentie namen afgevaardigden deel van de onder meer de organisaties Famia Plnia, FOKO en Pro Bista. Verder ook jongeren, vrijwilligers en een aantal HIV-positieven. Er werd tijdens de conferentie volgens de krant van gedachten gewisseld over de lokale ontwikkelingen rond HIV.