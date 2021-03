879 actieve besmettingen

156 mensen zijn afgelopen dag positief getest op corona. Die cijfers maakte de overheid zojuist bekend. In totaal werden 841 mensen getest. Het aantal mensen dat genezen is verklaard, is dertien. In totaal kent Curacao nu 879 actieve coronabesmettingen. Twee mensen met corona zijn erbij gekomen in het ziekenhuis. Daar liggen er nu elf, waarvan vier op de intensive care. Ook liggen drie coronapatienten uit Bonaire in ons ziekenhuis, waarvan een op de IC.