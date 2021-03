Hoge opkomst bij verkiezingen

Op Curaçao zijn in de eerste acht uur van de verkiezingen vrijdag aanmerkelijk meer mensen gaan stemmen dan bij de laatste verkiezingen in 2017. Dat is volgens de voorzitter van de Electorale Raad waarschijnlijk ook de reden dat er ’s ochtends relatief lange wachtrijen waren bij de verschillende stembureaus op het eiland. Volgens de Electorale Raad waren er om vier uur ’s middags bijna ruim 64.420 mensen van de ruim 116.000 stemgerechtigden gaan stemmen. Daarbij gaat het om ruim 13.000 meer personen die dit jaar hebben gestemd in de eerste acht uur van de verkiezingen, ten opzichte van 2017. Volgens de voorzitter zal het opkomstpercentage daarmee boven de 70 procent uitkomen, terwijl het voorgaande jaren rond de 66 procent lag.