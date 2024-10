Curaçao speelt vanmiddag eerste wedstrijd tegen Grenada

Vanmiddag om vijf uur speelt het Curaçaose elftal tegen dat van Grenada in een wedstrijd voor de CONCACAF Nations League. Komende maandag is de tweede wedstrijd tegen Grenada. Beide wedstrijden worden op Saint Lucia gespeeld. Vandaag zal Curaçao twee wijzigingen doorvoeren in de opstelling in vergelijking met de laatste wedstrijd tegen Saint Martin. Bondscoach Dick Advocaat liet tijdens een persconferentie weten dat er veel vertrouwen is in het team, maar dat moet worden gewaakt voor onderschatting van de tegenstander.

Curaçao kende een wisselvallige start in de Nations League, met een nederlaag tegen Saint Lucia (2-1) en een overwinning tegen Saint Martin (4-0). De twee duels tegen Grenada zijn cruciaal voor de stand in groep B van de B-League. Volgens Advocaat bewijst de selectie zichzelf een hele goede dienst als ze beide wedstrijden winnen.