WNF: Aantal wilde dieren in Caribisch gebied in 50 jaar tijd met 95% verminderd

Volgens een recent rapport van het Wereld Natuur Fonds, dat dit weekend is uitgebracht, is het aantal wilde dieren wereldwijd de afgelopen 50 jaar met 73% gedaald. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd de scherpste daling waargenomen, namelijk 95%. Het rapport waarschuwt dat de planeet kritieke punten nadert en dat er de komende vijf jaar een enorme wereldwijde inspanning nodig is om de klimaat- en natuurcrisis aan te pakken. De achteruitgang van wilde dieren in het Caribisch gebied toont aan dat de urgentie om te handelen een hoge prioriteit heeft, zo staat er in het rapport.

Arjan de Groene, coördinator van het Wereld Natuur Fonds voor het Caribisch gebied, legt uit: “Hoewel de impact van verschillende bedreigingen ernstig is, zijn er ook hoopvolle verhalen, zoals de stabilisatie van groene schildpadpopulaties in het Caribisch gebied na decennia van toegenomen bescherming. We zien ook dat sommige ‘super koralen’ het overleven ondanks de constante bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd. Als we de krachten bundelen tussen het Nederlands Caribisch gebied, Colombia, de Guyana’s en de bredere regio, kunnen we nog steeds unieke plekken en dieren behouden – en zelfs herstellen – die essentieel zijn voor ons voortbestaan.”