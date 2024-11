CRA gaat door met vertegenwoordiging van de horeca op Curaçao na beëindiging samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland

Curaçao, 31 oktober 2024

De Curaçaose Restaurant Associatie (CRA) heeft vernomen dat de afdeling Curaçao van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) na ruim twee jaar, per 1 januari 2025, haar officiële status verliest als onderdeel van KHN. Deze beslissing werd genomen tijdens de KHN Ledenraadsvergadering van 24 september 2024, waarbij de financiële resultaten van de samenwerking als onvoldoende werden beoordeeld.

De samenwerking tussen KHN en de CRA werd in 2022 gestart met de oprichting van een KHN-afdeling op Curaçao, waarbij werd afgesproken dat de samenwerking na twee jaar geëvalueerd zou worden. Op basis van deze evaluatie besloot KHN de samenwerking te beëindigen, wat betekent dat het lidmaatschap van alle Curaçaose leden bij KHN komt te vervallen.

De CRA betreurt deze beslissing en ondanks diverse pogingen toT communicatie, is geen reactie ontvangen van KHN Nederland. Nu KHN zich terugtrekt, wil CRA benadrukken dat er geen sprake is van een doorstart voor de organisatie, aangezien de CRA al sinds juni 2007 actief is en zich sindsdien met volle inzet richt op het behartigen van de belangen van de horecasector op Curaçao. De focus ligt dan ook niet op een herstart, maar op het waarborgen van continuïteit en stabiliteit voor de horeca op het eiland.

“Het is van groot belang dat wij als CRA met alle betrokkenen samenwerken om de continuïteit te waarborgen en de transitie soepel te laten verlopen,” aldus het bestuur van de CRA. “Wij willen graag duidelijke afspraken maken over hoe de CRA de vertegenwoordiging van de horeca op Curaçao weer volledig op zich zal nemen. Daarnaast is het belangrijk om te verkennen hoe KHN kan bijdragen, bijvoorbeeld door kennis en expertise te blijven delen om CRA te ondersteunen in haar verdere ontwikkeling.”

De horeca op Curaçao staat voor verschillende grote uitdagingen, en CRA acht het essentieel om samen met alle betrokken partijen de krachten te bundelen en gezamenlijk deze uitdagingen aan te pakken. De CRA benadrukt dat zij openstaat voor verdere gesprekken en samenwerking met KHN om de overgang zo goed mogelijk te faciliteren. Hierbij staan het behoud van de opgebouwde relatie en de belangen van de horeca op Curaçao centraal.

Voor meer informatie of media-aanvragen kunt u contact opnemen met:

Curaçao Restaurant Association (CRA)

Dhr. Martin den Dulk

Cell: 5999-5250033