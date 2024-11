Silvania: Programma ‘Let op je gebit’ weer van start

Minister Silvania heeft met trots de herlancering aangekondigd van het mondzorgprogramma ‘Pendiente di Bo Djente’. Met de doorstart van het programma, dat vrij vertaald ‘Let op je Gebit’ heet, wordt de mobiele preventieve tandheelkundige zorg hervat. Het nieuwe uitgebreide programma biedt zorg aan schoolkinderen, buurtbewoners en bewoners van zorginstellingen die anders hier moeilijk toegang tot hebben. De bus is opgeknapt in nauwe samenwerking met het ABC Busbedrijf, de gevangenis SDKK en het bedrijf Dynaf en gaat binnenkort langs de scholen en de wijken in.

Dankzij de inzet van de cliënten van de SDKK, die de bus vrijwillig hebben verbouwd, is deze nu uitgerust voor mobiele tandzorg. Dynaf heeft bovendien duurzame batterijen geïnstalleerd, die de bus

van voldoende energie voorziet om zonder onderbrekingen de nodige zorg te bieden. Op de bus werken twee mondhygiënisten en een assistent. Voorheen was er ook een tandarts aanwezig, en het programma streeft ernaar om in de toekomst opnieuw een tandarts aan boord te hebben.