Olie-productie van Venezuela bereikt hoogste niveau in vier jaar

De olie-export van Venezuela bereikte in oktober het hoogste niveau in vier jaar met bijna 950.000 vaten per dag. Deze stijging werd veroorzaakt door de toegenomen productie van ruwe olie en de hogere verkoop aan zowel India als de Verenigde Staten. Ondanks uitdagingen zoals een recente brand in een opslagterminal, aanhoudende Amerikaanse sancties en arrestaties in verband met corruptie binnen de oliesector, is de productie weer gestegen. Dit herstel wordt voornamelijk toegeschreven aan de gestabiliseerde verwerkingsactiviteiten in de Orinoco-gordel, het grootste oliegebied van het land.

Uit transportgegevens en documenten van staatsbedrijf PDVSA blijkt dat de totale export, die zowel ruwe olie als brandstof omvat, in oktober gemiddeld 947.387 vaten per dag bedroeg. Dit cijfer vertegenwoordigt een stijging van 21 procent ten opzichte van de vorige maand en markeert het hoogste maandelijkse exportvolume sinds begin 2020. De export van Venezuela omvatte ook 314.500 ton aan bijproducten van olie en petrochemische producten. Deze hoeveelheid overtrof lichtjes de cijfers van september.