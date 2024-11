Ministerie gaat vanmiddag weer muggen bestrijden in Piscadera en Charo

Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur laat weten dat er vandaag weer zal worden gespoten tegen muggen in de gebieden Piscadera en Charo. Medewerkers van de Dienst Volksgezondheid, voorheen GGD, gaan door met het bestrijden van muggenoverlast. De sproeiwagen gaat aan de slag in de wijken tussen vijf uur ’s middags en acht uur ’s avonds. Bewoners worden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden wanneer de sproeiwagen door hun straat rijdt. Bewoners met huisdieren moeten hun kooien afdekken of de dieren binnenhouden.

Op deze manier gaan de medewerkers van de THZ (Technische Hygiënische Zorg) door met het bestrijden van de muggenhaarden die voor veel overlast bij de bewoners zorgen. Naast het sproeien zal BTI, een speciaal biologisch product, worden gebruikt in waterbronnen met muggenhaarden om de larven te bestrijden. Het Ministerie van GMN verontschuldigt zich bij de bewoners van Piscadera en Charo voor eventuele overlast die de muggenbestrijdingswerkzaamheden kunnen veroorzaken.