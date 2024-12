Oud-politicus Jaime Córdoba (74) overleden

Een van de voormalige kopstukken van Pueblo Soberano, Jaime Córdoba, is dit weekend overleden. Hij is 74 jaar oud geworden. De oud-politcus was voor medische behandeling naar Nederland vertrokken, daar overleed hij. Córdoba was onder meer minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn in de kabinetten Koeiman en Pisas-I. Ook was hij Statenlid en vice-voorzitter van het Curaçaose parlement. Voor hij actief werd in de politiek was hij werkzaam als politie agent. Córdoba was hoofd van het wijkteam van Otrobanda.

In december 2015 werd Córdoba gekozen tot politiek leider van Pueblo Soberano en opvolger van Helmin Wiels, die in 2013 was doodgeschoten. Hij werd ook fractievoorzitter van de partij in de Staten. Córdoba werd in december 2016 voor enkele maanden beëdigd tot minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Hij was ook kort minister van Verkeer, Transport en Ruimtelijke Planning. Bij de Statenverkiezingen van 2017 behaalde de Pueblo Soberano één zetel, die door Córdoba werd bezet. Op 17 december 2020, kort voor de verkiezingen van 2021, stapte hij uit de partij en ging verder als onafhankelijk Statenlid.