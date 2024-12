Gaming Control Board reageert op tweede aangifte Luigi Faneyte

De Gaming Control Board heeft zondagavond gereageerd op de tweede aangifte door politicus Luigi Faneyte. Die maakte afgelopen vrijdag bekend dat hij een nieuwe aangifte heeft gedaan in wat hij het Curaçaose goklicentieschandaal noemt. Volgens Faneyte zou de Stichting Gaming Control Board operators hebben aangezet om cryptobetalingen te verrichten via afzonderlijk verstuurde cryptolinks die buiten de officiële facturen om werden verstrekt. De organisatie ontkent dit en zegt in een reactie dat er in de aangifte verwezen wordt naar een telefoongesprek met een adviseur van de Gaming Control Board die hierover zou praten. De organisatie zegt de stem in het gesprek echter niet te herkennen.

De Gaming Control Board laat tegelijkertijd weten klachten met betrekking tot haar organisatie serieus te nemen en zet daarom de komende tijd het onderzoek voort. Met als doel om te kunnen beoordelen of, en zo ja, welke juridische maatregelen genomen moeten worden, aldus de GCB. Onderdeel hiervan zal ook zijn ‘het verifiëren van de authenticiteit van het gesprek en de identiteit van de betrokken personen’.