Spaans is steeds vakder de hoofdtaal in huishoudens op Curaçao

Op Curaçao is in nog maar 78 procent van de huishoudens Papiaments de belangrijkste taal, in 8.4 procent van de gevallen is dat Spaans en 7.9 procent van de bevolking spreekt Nederlands als hoofdtaal. De kleinere rol voor Papiamentu en de grotere rol voor Spaans is een gevolg van de veranderde bevolkingssamenstelling op ons eiland in de afgelopen jaren. Er zijn steeds meer buitenlandse inwoners op ons eiland, met name afkomstig uit Venezuela en Colombia. Dit blijkt uit voorlopige resultaten van de Census 2023.

In totaal heeft Curaçao bijna 156.000 inwoners. Hiervan was in 2023 ruim 75 procent op het eiland geboren​, in 1981 was dat nog 85 procent. Deze verandering komt vooral door migranten uit Latijns-Amerika. Zo zijn er bijna 4.800 inwoners geboren in Colombia en ruim 3.500 in Venezuela​. Dit weerspiegelt de toename van migranten en de economische situatie in die landen.