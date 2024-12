Lieter en diesel worden enkele centen per liter goedkoper

Een liter benzine wordt aan het eind van het jaar bijna 5 cent per liter goedkoper, een liter diesel gaat met 2,4 cent per liter naar beneden. Dat heeft de Regulatory Authority Curacao vandaag laten weten. Een liter benzine kost vanaf 1 januari 2,045 gulden. Een liter diesel wordt 1,646 gulden. Verder is bekend gemaakt dat de elektriciteitstarieven gaan stijgen en de watertarieven dalen, dat is onder meer het resultaat van lagere elektriciteitskosten voor de productie van water.

De prijzen voor grote gascilinders blijven 80 gulden en voor kleine cilinders blijft de prijs 16 gulden.