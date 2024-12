Sonja Brood: ‘De daders zijn gewetensloos’

Sonja Brood, de weduwe van adjudant Toon Brood, heeft vanochtend in de rechtbank op Curaçao het woord gevoerd in de zaak waar vier verdachten terecht staan voor de moord op haar man. Ze zei: “Wat er die avond is gebeurd, is een grote nachtmerrie.” Volgens haar is de familie naar het eiland gekomen voor het werk van haar man. Hij wilde het eiland veiliger maken en de grens bewaken. “Maar de verdachten zijn alle grenzen over gegaan in onze woning. Ze zijn letterlijk over lijken gegaan, want ze hebben alledrie Toon Brood horen kreunen en vechten voor leven en gingen gewoon door met het overhoop halen van ons huis.”

Sonja Brood noemde de verdachten gewetensloos. Maar ze hoopt dat het recht zal zegvieren. Haar zoon en zijzelf hebben nog steeds last van de moord, maar ze gaat er vanuit dat ze hulp krijgen om de situatie te verwerken.