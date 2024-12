Politie registreert 11.000 verkeersongelukken per jaar

De politie op Curaçao registreert jaarlijks 11.000 verkeersongelukken, waaronder veel gevallen met lichamelijk letsel en materiële schade. Daarbij rijden veel voertuigen op het eiland rond zonder geldige documenten. Dat heeft het hoofd van de politie Jules Ilario gisteren bij een persconferentie gezegd, waarbij het project “Kita Tur” werd gelanceerd. Doel van het project is om de verkeersveiligheid te verhogen. Op het eiland vinden veel ongelukken plaats waarbij slachtoffers in de steek worden gelaten omdat de voertuigen die de ongelukken veroorzaken geen geldige documenten hebben, zoals een keuringsbewijs, verzekering of betaalde wegenbelasting.

Ilario benadrukte dat veel automobilisten de afgelopen jaren hebben meegemaakt dat, wanneer ze bij een ongeluk betrokken zijn, het risico groot is dat de tegenpartij onverzekerd is. “Dit zorgt ervoor dat slachtoffers achterblijven met hoge kosten,” legde hij uit. Het politiekorps zal vaker verkeerscontroles uitvoeren. De controles binnen de campagne “Kita Tur” zullen ook na het einde van het jaar worden voortgezet. Tijdens deze controles krijgen automobilisten zonder een geldig keuringsbewijs of verzekering een proces-verbaal. Wanneer geen enkel voertuigdocument in orde is – dus geen keuringsbewijs, verzekering of betaalde wegenbelasting – zal de politie het voertuig van de weg halen.