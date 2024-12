Veel collega’s aanwezig bij zaak vermoorde Marechaussee Toon Brood

Op Curaçao is vanochtend om half tien de inhoudelijke behandeling begonnen tegen vier verdachten die worden verdacht van de moord op de Nederlandse adjudant van de Koninklijke Marcechaussee, Toon Brood. Er zijn veel leden van de Marechaussee in uniform in de zaal aanwezig en ook de weduwe van Toon en hun zoontje. Verder zijn er bekenden en vrienden van het eiland zelf en uit Nederland aanwezig. Vanwege drukte is er een extra zaal geopend. Brood werd dit jaar op 49-jarige leeftijd in de nacht van 31 mei in zijn huis op het eiland aan de Reigerweg doodgeschoten.

Dat gebeurde tijdens een overval. Zijn vrouw en in die tijd 11-jarige zoon waren op dat moment ook in het huis aanwezig. De twee wonen inmiddels weer in Nederland. In de zaak staan vier mannen terecht in de leeftijd tussen 20 en 27 jaar. Een van hen, Amon F. (20) stond donderdag al terecht voor een andere moord. Hij zou een man hebben doodgeschoten na een ruzie over een gestolen partij vape-pennen.