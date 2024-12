Strenge controles bij Fuikdag

De Kustwacht, politie en andere autoriteiten voeren tijdens Fuikdag, volgend jaar, strenge controles uit op zee en langs de kust. Dat is gisteren bekend gemaakt. De maatregelen zijn ingesteld door de regering van Curaçao en zijn bedoeld om de openbare orde te handhaven en incidenten te voorkomen. Wat veel mensen niet weten is dat tijdens Fuikdag het niet toegestaan is om alcohol te verkopen en muziek af te spelen op vloten of podia. Daarnaast moeten alle boten voldoende zwemvesten aan boord hebben voor het aantal passagiers en de juiste scheepsdocumenten en veiligheidsuitrusting kunnen tonen.

Na 5 uur ’s middags geldt een verbod op het afspelen van muziek en zijn samenscholingen bij baaien en andere locaties niet toegestaan.