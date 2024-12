Curaçao Airport viert mijlpaal: 2 miljoen passagiers in 2024

Curaçao International Airport staat op het punt een mijlpaal te bereiken: 2 miljoen passagiers in één jaar. Deze prestatie markeert een bijzonder moment voor zowel de luchthaven als Curaçao en benadrukt de groei van de luchtvaartsector. Dat laat Curaçao Airport Partners weten. In de eerste 15 dagen van december 2024 alleen al was er een stijging van 27% in vertrekkende passagiers vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Vrijdagen, zaterdagen en zondagen blijven de drukste dagen, met piekuren tussen een uur en vijf uur ’s middags.

“Met de feestdagen voor de deur en de volledige implementatie van het winterschema op 19 december verwachten we gemiddeld 7.500 passagiers per dag, verdeeld over aankomsten en vertrekken,” zei Jonny Andersen, CEO van CAP, die de luchthaven beheerd. “Op piekdagen, zoals 20 december, 28 december en 5 januari, verwachten we zelfs 8.500 passagiers per dag.” In voorbereiding op het drukke seizoen organiseerde CAP deze week een Executive Aviation Breakfast, waarbij

stakeholders samenkwamen om de samenwerking te versterken en operationele prioriteiten te bespreken.