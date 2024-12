Pisas teleurgesteld over vernielingen die zijn aangericht bij Playa Piskadó

De Curaçaose minister-president Pisas heeft gistermiddag laten weten dat hij teleurgesteld is over de vernielingen die zijn aangericht bij Playa Piskadó. Zondag ontdekte het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur na een melding dat een waterleiding met geweld kapot was gemaakt en twee toiletten op het strand waren gevuld met cement. In opdracht van Pisas is de schade snel opgelost, hoewel het vooral bij de toiletten gaat om relatief kostbare werkzaamheden. De premier doet een dringend beroep op de gemeenschap om het eiland schoon te houden en de investeringen die op worden gedaan te beschermen en respecteren.

Hij noemt het onacceptabel dat een paar individuen ‘de dromen van velen’ saboteren om van ons eiland de parel van het Caribisch gebied te maken. Pisas, die behalve minister van Algemene Zaken ook verantwoordelijk is voor de sector Landbouw, Milieu en Natuur van het ministerie van GMN, zet zich maximaal in om onze stranden op te knappen voor zowel de lokale bevolking als de toeristen die ons eiland bezoeken.