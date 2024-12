Vier verdachten staan terecht op Curaçao voor moord op ‘geliefde adjudant’ Toon Brood

Vanochtend om half tien begint op Curaçao de inhoudelijke behandeling tegen vier verdachten die worden verdacht van de moord op de Nederlandse adjudant van de Koninklijke Marcechaussee, Toon Brood. Hij werd dit jaar op 49-jarige leeftijd in de nacht van 31 mei in zijn huis aan de Reigerweg doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een overval. Zijn vrouw en 11-jarige zoon waren op dat moment ook in het huis aanwezig. Nadat Brood was doodgeschoten, dwongen de overvallers de vrouw om bezittingen mee te geven. Uiteindelijk gingen ze met enkele spullen, wat geld en een auto vandoor.

In de zaak staan vier jonge mannen terecht. Ze werden in de weken na de moord één voor één aangehouden. Een van hen zat op dat moment al vast op verdenking van een andere moord. Daarvoor stond hij donderdag 19 december terecht. Brood was op Curaçao en in Nederland zeer geliefd bij zijn collega’s. De moord zorgde voor een grote shock op het eiland.