De Nationale Ombudsman neemt het op voor de rugpatiënten op Bonaire

De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, neemt het op voor de rugpatiënten op Bonaire die al jarenlang op een passende schadevergoeding wachten. Van Zutphen heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze week gemaand haast te maken met het aanbieden van een passende schadevergoeding aan een groep van 18 Bonarianen die aan een operatie in Colombia blijvend rugletsel hebben overgehouden. Henricus Winklaar, een gedupeerde rugpatiënt op Bonaire, ging eerder deze week hiervoor in hongerstaking.

Winklaar behoort tot de groep rugpatiënten die blijvende schade hebben opgelopen na een rugoperatie in Colombia. Die vonden plaats in 2012 en 2013. Nog steeds hebben ze geen passende schadevergoeding ontvangen. Van Zutphen heeft een brief gestuurd naar de Nederlandse staatssecretaris Vincent Karremans, die verantwoordelijk is voor de zorg in Caribisch Nederland. De Ombudsman zegt voor het eind van de maand antwoorden van Karremans te verwachten.