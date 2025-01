Maduro-regime is ‘zwak’ maar ‘gevaarlijk’, zegt oppositieleider

De Venezolaanse oppositieleider Edmundo González Urrutia verklaarde woensdag in Guatemala dat de regering van Nicolás Maduro zwak en geïsoleerd is, maar nog steeds gevaarlijk. ‘Het is een regime dat elke dag meer geïsoleerd raakt, maar niet minder gevaarlijk’ benadrukte hij tijdens een bijeenkomst met Venezolanen in Guatemala. González Urrutia claimt de overwinning bij de presidentsverkiezingen in zijn land, maar Maduro werd onlangs voor de derde keer als president geïnstalleerd.

De oppositieleider arriveerde in het Midden-Amerikaanse land als onderdeel van een tour om internationale steun te vergaren. ‘Naarmate de regering van Maduro zwakker wordt, wordt ze evenredig gevaarlijker, zoals ze bewijst met haar acties tegen velen, inclusief mijn eigen familieleden die ze hebben gegijzeld,’ voegde González Urrutia eraan toe, verwijzend naar de echtgenoot van zijn dochter, die vastzit.