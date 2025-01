‘Stankoverlast gevolg van dumpen kippenontlasting’

Paradise FM meldde eerder vandaag dat er opnieuw sprake is van stankoverlast voor de omwonenden van Dam Pretu in het oostelijke gedeelte van het eiland. Volgens buurtbewoners is de nieuwe overlast afkomstig van kippenontlasting van de ‘eggfarm’ Moderno nabij Sunset Heights. Dit wordt nu met toestemming van het ministerie van GMN gedumpt bij Dam Pretu en zou de oorzaak zijn van een indringende geur van ontlasting en heel veel vliegen en muggen in het gebied. Volgens betrokkenen hebben toeristen zelfs dengue opgelopen als gevolg van de vele insecten. Daarnaast wordt er ook ander afval achter gelaten.

Kippenboerderij Moderno had enige tijd geen dumpplek meer voor kippenontlasting nadat buurtbewoners van Sunset Heights een rechtszaak hadden aangespannen wegens overlast. Nu zou er een akkoord zijn over hergebruik van de kippenpoep en gebruik ervan als mest in de lokale landbouw. Daarvoor wordt Dam Pretu gebruikt.