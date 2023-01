Aangifte CBCS bevestigd

De centrale bank heeft wel degelijk aangifte gedaan van valsheid in geschrifte. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het zou gaan om niet authentieke documenten die door de beoogde operator van de raffinaderij zijn aangeleverd. Het is niet bekend of Caribbean Petroleum Refinery zelf deze strafbare feiten heeft gepleegd of een investeerder. Eind vorige week was er enige verwarring ontstaan over bestaan van de aangifte. Doordat deze gericht was aan een medewerker van het parket en niet aan de procureur-generaal, was de OM-top niet bekend met de aangifte. Op dit moment worden er geen nadere mededelingen over de inhoud van de aangifte gedaan noch tegen wie deze is gericht.