Een 24-jarige man is gisteren aangehouden voor relationeel geweld. Zijn partner belde de politie nadat ze door hem zwaar was mishandeld. Het incident gebeurde bij hen thuis aan de Grenadaweg in Buena Vista. De gewelddadige man is op dat adres aangehouden. De verdachte zit voorlopig vast in afwachting van meer onderzoek. Dat gebeurde in opdracht van de hulpofficier van Justitie.