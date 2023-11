Aanhouding voor mishandeling

Een burenruzie over een gedeelde tuiningang liep vrijdag uit de hand. De politie moest ‘s avonds laat ingrijpen in Otrobanda. Twee mannen in de Saonaweg raakten slaags over de gedeelde toegang tot de tuin. Een van de mannen had klappen gekregen op zijn hoofd en rechterhand. De politie heeft beide mannen aangehouden. Een mocht na verhoor naar huis. Zijn buurman, een 41-jarige Curaçaoënaar, bleef langer vastzitten. De politie heeft de zaak in onderzoek.

