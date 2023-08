Aanhouding voor ontucht

De politie heeft zaterdag een 34-jarige man aangehouden voor ontucht. De verdachte zou seksuele handelingen hebben gepleegd met een minderjarig meisje. Haar moeder had haar vrijdag als vermist opgegeven. Later bleek het meisje samen met de verdachte man in een appartementencomplex in Leliënberg te zijn. Volgens de politie komt het vaker voor dat minderjarige meisjes op straat worden benaderd door volwassen mannen. Dit kan leiden tot seks. Hetgeen strafbaar is.