Curaçaoënaar wint Nederlands talentenjacht

Gideon Luciana heeft zaterdag The Talent Scouts gewonnen in Nederland. Met zijn vertolking van het Michael Jacksons’ Earthsong won de 19-jarige Curaçaoënaar de talentenjacht van SBS6. Gideon mag volgend jaar een uur lang optreden op Pinkpop, krijgt 25.000 euro om aan dat optreden te besteden en mag 50.000 euro schenken aan een goed doel naar keuze. De zanger zat in het team van dj Nicky Romero. Het is nog de vraag of The Talent Scouts, dat ook wel omschreven wordt als The Voice 2.0, een vervolg krijgt. De kijkcijfers zijn op z’n zachtst gezegd niet om over naar huis te schrijven. Naar de finale keek een schamele 273.000 kijkers.