Een 25-jarige man is gisterochtend aangehouden voor poging tot moord. Het arrestatieteam deed samen met de recherche van Montaña een inval in een huis in Seru Grandi. Daar werd de man gearresteerd. De Curaçaoënaar wordt ook verdacht van illegaal wapenbezit. De man zit in voorarrest. Beeld: TV Direct