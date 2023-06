Aanhouding voor vervalsing Corendon dagpassen

Zes personen probeerden gisteren gratis een dag door te brengen bij Corendon. Ze hadden vervalste bandjes om die dag gasten gewoonlijk om hebben. Dat bevestigt Corendon. Wat een leuke dag had moeten worden, eindigde in handboeien. Alle zes zijn opgepakt nadat de bewakers van het resort de vervalsing opmerkten. Het hotel is alert op profiteurs die zonder betaling gebruik willen maken van de zwemfaciliteiten en de open bar.

