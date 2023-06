Deel koffers KLM-passagiers achtergebleven op Schiphol

Door een storing op Schiphol zitten duizenden KLM-passagiers zonder hun bagage op hun bestemming. Ook reizigers naar Curaçao stonden gisteravond tevergeefs op Hato op hun bagage te wachten. In totaal gaat het om 18.000 gestrande koffers. Zo’n honderd daarvan behoren toe aan passagiers van de KLM vlucht 735 met bestemming Curaçao. De luchtvaartmaatschappij is bezig met het verwerken van de achterstand. Vanaf vandaag hoopt KLM de koffers te herenigen met hun eigenaren. Het is niet zeker of alle achtergebleven spullen met de vlucht van vanavond arriveren. KLM doet er alles aan om de ruimbagage zo snel mogelijk op hun bestemming af te leveren. Reizigers ontvangen bericht zodra de nazending op het eiland is. Maar wie zelf zijn koffer wil ophalen moet eerst contact opnemen met Lost & Found via +5999 8391974. Dat kan vanaf 17.45 uur, aldus KLM.